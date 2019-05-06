Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
На старте турнира Хачанов, посеянный под 11-м номером, обыграл обладателя wild card испанца Хауме Мунара — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался 3 часа.
Соперником Хачанова во втором круге турнира станет победитель встречи Раду Албот (Молдавия) — Фернандо Вердаско (Испания).