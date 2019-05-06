Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш2
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Футбол. Зарубежный
6.05
Манчестер Сити1
Лестер0
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан2
Болонья1
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Барселона
Хоккей. НХЛ
8.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
13Величие Месси: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
6 мая, источник: Спорт РИА Новости

Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов вышел во второй круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На старте турнира Хачанов, посеянный под 11-м номером, обыграл обладателя wild card испанца Хауме Мунара — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3. Матч продолжался 3 часа.

Соперником Хачанова во втором круге турнира станет победитель встречи Раду Албот (Молдавия) — Фернандо Вердаско (Испания).

 Девушка-боец MMA избила мужчину, который делал непристойные жесты
Роналду ответил на вопрос о переходе в 'Барселону'
«Ливерпуль» без Салаха: возможно ли чудо против «Барселоны»?
Стала известна дата оглашения приговора Кокорину и Мамаеву
«Манчестер Сити» вернулся на первое место в чемпионате Англии
Возвращение своих и покупка топ-игроков: как усилится «Зенит»
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на игрока «Ювентуса»
ISU опубликовал обновленный рейтинг фигуристок
Экс-тренер сборной России поделился мнением о приговоре Кокорину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь