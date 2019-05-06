Шараповой посвятили курс в американском университете
Калифорнийский университет в
Калифорнийский университет в
На курс, посвящённый бывшей первой ракетке мира, планировали набрать 25 человек, однако
«Моя цель — не сделать из студентов экспертов по Шараповой, а дать им возможность задуматься о смыслах культуры, которую они потребляют. Когда Шарапову дисквалифицировали за допинг в 2016 году, комментарии дали очень влиятельные организации. По этой теме высказались в ООН, Nike, Кремле, Porsche. Я посчитала это невероятным», — цитирует Шталь официальный сайт WTA.