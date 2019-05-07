Текущие события
Хоккей. НХЛ
перерыв
Колорадо Эвеланш2
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс0
Бостон Брюинз3
Футбол. Зарубежный
6.05
Манчестер Сити1
Лестер0
Футбол. Зарубежный
6.05
Милан2
Болонья1
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Барселона
Хоккей. НХЛ
8.05
Сент-Луис Блюз
Даллас Старз
Все события
Фоторепортажи
13Величие Месси: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» в полуфинале ЛЧ
12«Аякс» приблизился к финалу Лиги чемпионов
00:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко осталась разочарована своей подачей после поражения в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила свою игру в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания) с американкой Слоан Стивенс, в котором она проиграла со счётом 4:6, 6:2, 2:6.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Чувствовала, что контролирую розыгрыши на задней линии и всё делаю правильно. Я хорошо играла и показала содержательный теннис. Но я сегодня ничего не создала своей подачей. Было очень неприятно. У меня отсутствовал какой-либо план, связанный с подачей. Постараюсь всё исправить, это послужит для меня хорошим уроком. Буду двигаться дальше», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит либо с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с Ализе Корне из Франции.

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является чешка Петра Квитова.

 Великолепная подруга футболиста "Спартака" пришла к нему от другого игрока!
Самая красивая фигуристка России готова завершить карьеру?
«Ливерпуль» без Салаха: возможно ли чудо против «Барселоны»?
Стала известна дата оглашения приговора Кокорину и Мамаеву
«Манчестер Сити» вернулся на первое место в чемпионате Англии
Возвращение своих и покупка топ-игроков: как усилится «Зенит»
«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на игрока «Ювентуса»
ISU опубликовал обновленный рейтинг фигуристок
Экс-тренер сборной России поделился мнением о приговоре Кокорину
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь