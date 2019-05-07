Азаренко осталась разочарована своей подачей после поражения в Мадриде

«Чувствовала, что контролирую розыгрыши на задней линии и всё делаю правильно. Я хорошо играла и показала содержательный теннис. Но я сегодня ничего не создала своей подачей. Было очень неприятно. У меня отсутствовал какой-либо план, связанный с подачей. Постараюсь всё исправить, это послужит для меня хорошим уроком. Буду двигаться дальше», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.