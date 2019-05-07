Кузнецова проиграла во втором круге турнира в Мадриде

В матче второго круга Кузнецова уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.

За выход в ¼ финала соревнований Бенчич поспорит с победительницей матча между украинкой Екатериной Козловой и чешкой Каролиной Плишковой (5-й номер посева).