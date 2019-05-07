Кузнецова проиграла во втором круге турнира в Мадриде
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова завершила выступление на теннисном турнире в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Россиянка Светлана Кузнецова завершила выступление на теннисном турнире в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
В матче второго круга Кузнецова уступила представительнице Швейцарии Белинде Бенчич со счетом 6:7 (4:7), 6:2, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 6 минут.
За выход в ¼ финала соревнований Бенчич поспорит с победительницей матча между украинкой Екатериной Козловой и чешкой Каролиной Плишковой (5-й номер посева).