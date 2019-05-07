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13:24 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович и Цуренко вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мадриде

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и украинка Леся Цуренко пробились в 1/8 финала парного разряда турнира в Мадриде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В матче первого раунда белорусско-украинский дуэт победил российско-эстонский тандем Дарья Касаткина / Анетт Контавейт — 7:5, 0:6, 10:4.

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В борьбе за выход в четвертьфинал Александра Саснович и Леся Цуренко встретятся с латвийско-российской парой Елена Остапенко / Вера Звонарева. Также в 1/8 финала парного разряда сыграют еще две белоруски. Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти будут соперничать с голландско-немецким дуэтом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с румынской парой Ирина Мария Барэ / Михаэла Бузарнеску.

В 1/16 финала одиночного разряда Александра Саснович (33-й номер мирового рейтинга) сегодня сыграет со словацкой теннисисткой Анной-Каролиной Шмидловой (109).

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