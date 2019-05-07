Саснович и Цуренко вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Мадриде

В борьбе за выход в четвертьфинал Александра Саснович и Леся Цуренко встретятся с латвийско-российской парой Елена Остапенко / Вера Звонарева. Также в 1/8 финала парного разряда сыграют еще две белоруски. Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти будут соперничать с голландско-немецким дуэтом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с румынской парой Ирина Мария Барэ / Михаэла Бузарнеску.