Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира категории «Премьер» в Мадриде

Сегодня в поединке 1/16 финала белоруска переиграла словацкую теннисистку Анну-Каролину Шмидлову (109) — 6:2, 6:2. В 1/8 финала Александра Саснович встретится с победительницей матча между первой ракеткой планеты японкой Наоми Осакой и испанкой Сарой Соррибес-Тормо (73). В первом раунде Александра Саснович выиграла у эстонки Анетт Контавейт (15) — 0:6, 6:3. 6:2.

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В парном разряде Александра Саснович и украинка Леся Цуренко пробились в 1/8 финала, победив российско-эстонский тандем Дарья Касаткина / Анетт Контавейт — 7:5, 0:6, 10:4. В борьбе за выход в четвертьфинал Александра Саснович и Леся Цуренко встретятся с латвийско-российской парой Елена Остапенко / Вера Звонарева.

Также в 1/8 финала парного разряда сыграют еще две белоруски. Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти будут соперничать с голландско-немецким дуэтом Деми Схюрс / Анна-Лена Гренефельд, Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут соперничать с румынской парой Ирина Мария Барэ / Михаэла Бузарнеску.