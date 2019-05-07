Халеп вышла в третий круг турнира в Мадриде
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
Халеп, посеянная на турнире под третьим номером, обыграла британку Йоханну Конту со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 29 минут.
В следующем раунде Халеп встретится со словачкой Викторией Кузьмовой.