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15:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халеп вышла в третий круг турнира в Мадриде

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Румынка Симона Халеп вышла в третий круг теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

Халеп, посеянная на турнире под третьим номером, обыграла британку Йоханну Конту со счетом 7:5, 6:1. Матч продолжался 1 час 29 минут.

В следующем раунде Халеп встретится со словачкой Викторией Кузьмовой.

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