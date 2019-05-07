Джокович вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
Во вторник в матче второго круга Джокович за 1 час 5 минут переиграл американца Тэйлора Фрица — 6:4, 6:2.
Следующий соперник серба станет известен позднее.