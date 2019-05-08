Хачанов и Димитров снялись с турнира в Мадриде в парном разряде
Россиянин Карен Хачанов не сыграет в паре с болгарином Григором Димитровым во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде.
Россиянин Карен Хачанов не сыграет в паре с болгарином Григором Димитровым во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде.
Они отказались от участия в матче против Диего Шварцмана и Доминика Тима, которые поэтому вышли ¼ финала.
Напомним, в первом круге Хачанов и Димитров обыграли Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.