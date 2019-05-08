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09:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачанов и Димитров снялись с турнира в Мадриде в парном разряде

Россиянин Карен Хачанов не сыграет в паре с болгарином Григором Димитровым во втором круге турнира в Мадриде в парном разряде.

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Источник: Reuters

Они отказались от участия в матче против Диего Шварцмана и Доминика Тима, которые поэтому вышли ¼ финала.

Напомним, в первом круге Хачанов и Димитров обыграли Хуана Себастьяна Кабаля и Роберта Фару.

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