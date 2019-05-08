Азаренко, Соболенко и Саснович проиграли свои матчи в 1/8 финала парного разряда на турнире в Мадриде

Сегодня белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма поспорят за выход в четвертьфинал с канадско-китайской парой Габриэла Дабровски / Сюй Ифань. В 1/8 финала одиночного разряда Александра Саснович, занимающая 33-е место в мировом рейтинге, встретится с первой ракеткой планеты японкой Наоми Осакой.