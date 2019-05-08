Наоми Осака вышла в ¼ финала турнира в Мадриде
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер рейтинга WTA японка Наоми Осака стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер рейтинга WTA японка Наоми Осака стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
В среду в матче третьего круга японка обыграла белоруску Александру Соснович — 6:2, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 24 минуты.
Следующей соперницей Осаки станет либо Белинда Бенчич из Швейцарии, либо украинка Екатерина Козлова.