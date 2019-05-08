Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
9.05
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
Футбол. Еврокубки
7.05
Ливерпуль4
Барселона0
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ2
Даллас Старз1
Футбол. Еврокубки
9.05
Валенсия
Арсенал
Футбол. Еврокубки
9.05
Челси
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
27Состав сборной России на ЧМХ-2019
16Жены и подруги хоккеистов сборной России
16:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Наоми Осака вышла в ¼ финала турнира в Мадриде

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер рейтинга WTA японка Наоми Осака стала четвертьфиналисткой теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.

Наверх

В среду в матче третьего круга японка обыграла белоруску Александру Соснович — 6:2, 6:3. На корте теннисистки провели 1 час 24 минуты.

Следующей соперницей Осаки станет либо Белинда Бенчич из Швейцарии, либо украинка Екатерина Козлова.

 Карельская красотка, вернувшая форварду 'Спартака' желание забивать
Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам
Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше?
Хабиб Нурмагомедов отменил тур по Великобритании
ФИФА отказала «Челси»: клуб Абрамовича остался без трансферов
Первый тренер Кокорина о приговоре: Это публичная порка
Состав России на ЧМ-2019, возможно, самый звездный в истории
Валуев считает, что Кокорин и Мамаев получили мягкие сроки
Российская фигуристка рассказала о прозвище Алексея Мишина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь