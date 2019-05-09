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15:03 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в ¼ финала турнира в Шымкенте

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов пробился в четвертьфинал одиночного разряда на турнире серии «Челленджер» в казахстанском Шымкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке 1/8 финала белорус, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, переиграл австралийского теннисиста Александра Вукича, у которого 325-я позиция, — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

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В первом круге Егор Герасимов взял верх над венгром Пиросом Жомбором (365-й номер рейтинга АТР) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, а в матче за выход в полуфинал встретится с Роберто Сидом (302) из Доминиканской Республики.

В парном разряде белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра вышли в ½ финала, победив казахстанско-российский тандем Григорий Ломакин / Теймураз Габашвили — 6:1, 6:3.

Турнир в Шымкенте завершится 12 мая.

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