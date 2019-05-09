Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в ¼ финала турнира в Шымкенте

В поединке 1/8 финала белорус, занимающий 138-е место в мировом рейтинге, переиграл австралийского теннисиста Александра Вукича, у которого 325-я позиция, — 6:4, 6:7 (3:7), 6:4.

В первом круге Егор Герасимов взял верх над венгром Пиросом Жомбором (365-й номер рейтинга АТР) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:2, а в матче за выход в полуфинал встретится с Роберто Сидом (302) из Доминиканской Республики.