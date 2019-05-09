Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс3
Колорадо Эвеланш2
Футбол. Еврокубки
8.05
Аякс2
Тоттенхэм Хотспур3
Футбол. Премьер-лига
10.05
Оренбург
Урал
Футбол. Премьер-лига
10.05
Динамо
Ростов
Все события
Фоторепортажи
27Как «Зенит» стал чемпионом: «Арсенал» обыграл «Локомотив»
23Улыбки Овечкина, Ковальчука и Воробьева, серьезный Малкин
15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халеп вышла в полуфинал на турнире в Мадриде

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Румынка Симона Халеп пробилась в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Халеп (3-я сеяная) в четвертьфинале за 1 час 32 минуты переиграла австралийку Эшли Барти (9) со счетом 7:5, 7:5.

Следующей соперницей румынки будет победительница матча Наоми Осака (Япония, 1) — Белинда Бенчич (Швейцария).

 Карельская красотка, вернувшая форварду 'Спартака' желание забивать
Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам
«Все пошло наперекосяк»: как «Аякс» повторил ошибку «Барселоны»
Малкина разрывают фанаты, Овечкина атакуют журналисты на ЧМХ
«Барселона» на экстренном собрании определит судьбу наставника
Рейтинг нападающих ЧМХ. У США — Кейн и Годро, но РФ не обогнать
«Ювентус» распрощается с главным тренером
Тренер: Игроки «Аякса» увидели жестокую сторону футбола
Орлов рассказал о мистической причине ухода Гарая из «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь