Халеп вышла в полуфинал на турнире в Мадриде
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Румынка Симона Халеп пробилась в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Румынка Симона Халеп пробилась в полуфинал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
Халеп (3-я сеяная) в четвертьфинале за 1 час 32 минуты переиграла австралийку Эшли Барти (9) со счетом 7:5, 7:5.
Следующей соперницей румынки будет победительница матча Наоми Осака (Япония, 1) — Белинда Бенчич (Швейцария).