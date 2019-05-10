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10 мая, источник: Спорт РИА Новости

Джокович без борьбы вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.

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Источник: Reuters

В четвертьфинале Джокович должен был сыграть с хорватом Марином Чиличем (9-й номер посева), но тот не вышел на матч из-за болезни.

Соперником серба в полуфинале турнира будет победитель матча Роджер Федерер (Швейцария, 4) — Доминик Тим (Австрия, 5).

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