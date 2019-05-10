Медведев сыграет с Кирьосом на старте турнира в Риме, Хачанов — снова с Сонего

Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует во втором круге матчем с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).

Испанец Рафаэль Надаль (2) сыграет с французом Ришаром Гаске или его соотечественником Жереми Шарди.

Швейцарец Роджер Федерер, как и другие представители топ-8 посева, начнёт своё выступление во втором раунде. Его соперником станет Фрэнсис Тиафо из США или португалец Жоау Соуза.

Россиянин Даниил Медведев (12) в первом раунде соревнований сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, а Карен Хачанов померяется силами с итальянцем Лоренцо Сонего.

Напомним, Карен и Лоренцо встречались в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло — со счётом 7:6 (7:4), 6:4 победил Сонего.