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10 мая, источник: Чемпионат.com

Медведев сыграет с Кирьосом на старте турнира в Риме, Хачанов — снова с Сонего

В Риме (Италия) состоялась жеребьёвка мужского турнира категории «Мастерс», который пройдёт с 13 по 19 мая.

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович стартует во втором круге матчем с победителем пары Пабло Карреньо-Буста (Испания) — Денис Шаповалов (Канада).

Испанец Рафаэль Надаль (2) сыграет с французом Ришаром Гаске или его соотечественником Жереми Шарди.

Швейцарец Роджер Федерер, как и другие представители топ-8 посева, начнёт своё выступление во втором раунде. Его соперником станет Фрэнсис Тиафо из США или португалец Жоау Соуза.

Россиянин Даниил Медведев (12) в первом раунде соревнований сыграет с австралийцем Ником Кирьосом, а Карен Хачанов померяется силами с итальянцем Лоренцо Сонего.

Напомним, Карен и Лоренцо встречались в первом круге «Мастерса» в Монте-Карло — со счётом 7:6 (7:4), 6:4 победил Сонего.

Напомним, в 2018 году победителем турнира в Риме стал Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее немца Александра Зверева — 6:1, 1:6, 6:3.

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