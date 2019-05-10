Кики Бертенс пробилась в финал на турнире в Мадриде
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представительница Нидерландов Кики Бертенс пробилась в финал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Представительница Нидерландов Кики Бертенс пробилась в финал теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает 6,5 миллиона евро.
В полуфинале турнира Бертенс (7-й номер посева) обыграла американку Слоан Стивенс (8) со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
В финале Бертенс встретится с третьей ракеткой турнира румынкой Симоной Халеп.