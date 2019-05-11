Надаль разгромил Вавринку и вышел в полуфинал Madrid Mutua Open

Продолжительность поединка составила 1 часа 8 минут. Надаль не выполнил ни одного эйса, и не допустил двойных ошибок. Также он реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Вавринки 3 подачи навылет и 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника швейцарец шансов не имел.

За выход в финал Madrid Mutua Open Надаль поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл немца Александра Зверева. В другом полуфинале сыграют австриец Доминик Тим (4) и серб Новак Джокович (1).