Федерер объявил окончательное решение по поводу своего участия на турнире в Риме

Источник: AP 2019

«Я поговорил с командой и сообщаю, что сыграю на турнире в Риме. С нетерпением жду начала соревнований, в которых так долго не выступал», — сказал Федерер в «Твиттере».

Напомним, Федерер впервые за три года выступает на грунте. В своём первом матче в Мадриде он без особых проблем обыграл француза Ришара Гаске — 6:2, 6:3. В следующей игре Роджер ушёл с матчболов в матче с Гаэлем Монфисом — 6:0, 4:6, 7:6 (7:3). В четвертьфинальной встрече уроженец Базеля проиграл австрийцу Доминику Тиму со счётом 6:3, 6:7 (11:13), 4:6.