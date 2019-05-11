СМИ: Маррей может сыграть на Уимблдоне в парных соревнованиях

Источник: Reuters

Сообщается, что в паре с британцем может сыграть его брат Джейми Маррей. Также есть вероятность того, что они примут участие и в турнире Queen’s Club Championships, который пройдет 17—23 июня в Лондоне.

Ранее Маррей сообщил, что Открытый чемпионат Австралии — 2019, на котором теннисист проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере. Спортсмен получил травму бедра в июле 2017 года, позднее Маррей перенес две операции — в 2018 и 2019 годах. В марте он заявил, что избавился от болей в бедре и намерен продолжить карьеру.

По информации источника, Маррей, которому 15 мая исполнится 32 года, может успеть восстановиться к Уимблдону, стартующему 1 июля.