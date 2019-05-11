Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сан-Хосе Шаркс4
Сент-Луис Блюз2
Футбол. Зарубежный
11.05
Фиорентина0
Милан1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
Словакия2
Финляндия4
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
Норвегия2
Чехия7
Футбол. Зарубежный
11.05
Амьен0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
11.05
Кан3
Реймс2
Футбол. Зарубежный
11.05
Дижон2
Страсбур1
Футбол. Зарубежный
11.05
Ницца1
Нант1
Футбол. Зарубежный
11.05
Ним1
Монако0
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
США
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
13:15
Россия
Австрия
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино
Сассуоло
Футбол. Первый дивизион
14:00
Химки
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
11.05
Балтика1
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
11.05
Кальяри1
Лацио2
Футбол. Первый дивизион
11.05
Факел1
Чертаново1
Футбол. Зарубежный
11.05
Анже1
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
16:00
Ренн
Генгам
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:00
Фрозиноне
Удинезе
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
Германия3
Великобритания1
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
11.05
Латвия5
Австрия2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Уфа
Футбол. Первый дивизион
11.05
Армавир0
Сибирь1
Футбол. Премьер-лига
11.05
Ахмат2
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
11.05
Хоффенхайм0
Вердер1
Футбол. Зарубежный
11.05
Боруссия Д3
Фортуна Д2
Футбол. Зарубежный
11.05
Байер1
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
11.05
РБ Лейпциг0
Бавария0
Футбол. Зарубежный
11.05
Штутгарт3
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
11.05
Аугсбург3
Герта4
Футбол. Зарубежный
11.05
Ганновер-963
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
11.05
Нюрнберг0
Боруссия М4
Футбол. Первый дивизион
11.05
Авангард К2
Сочи1
Футбол. Зарубежный
11.05
Аталанта2
Дженоа1
Футбол. Первый дивизион
11.05
Шинник1
Томь0
Футбол. Первый дивизион
11.05
Нижний Новгород3
Краснодар-20
Все события
Фоторепортажи
27Состав сборной России на ЧМХ-2019
8«Зенит» спас матч в Грозном
11 мая, источник: ТАСС

СМИ: Маррей может сыграть на Уимблдоне в парных соревнованиях

ТАСС, 11 мая. Бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей может принять участие в парных соревнованиях на Уимблдоне в 2019 году. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на портал Tennis World USA.

Наверх
Источник: Reuters

Сообщается, что в паре с британцем может сыграть его брат Джейми Маррей. Также есть вероятность того, что они примут участие и в турнире Queen’s Club Championships, который пройдет 17—23 июня в Лондоне.

Ранее Маррей сообщил, что Открытый чемпионат Австралии — 2019, на котором теннисист проиграл в первом круге, может стать последним турниром в его карьере. Спортсмен получил травму бедра в июле 2017 года, позднее Маррей перенес две операции — в 2018 и 2019 годах. В марте он заявил, что избавился от болей в бедре и намерен продолжить карьеру.

По информации источника, Маррей, которому 15 мая исполнится 32 года, может успеть восстановиться к Уимблдону, стартующему 1 июля.

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три — на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим два олимпийских золота (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

 Денис Пак прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Хоккеисты сборной России сыграют с австрийцами на ЧМ
«Зенит» проведет первый матч в статусе чемпиона против ЦСКА
«Монако» с Головиным проиграл и приблизился к зоне вылета Лиги 1
Сборная Чехии одержала вторую победу на ЧМ, разгромив норвежцев
Нападающий сборной Финляндии возглавил список снайперов на ЧМ
VAR отменил гол «Баварии», который может лишить ее чемпионства
Тренер сборной Чехии: Не будем заявлять Ягра на матч с Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь