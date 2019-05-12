Зарина Дияс не смогла выиграть в финале турнира ITF в Фукуоке
Казахстанская теннисистка проиграла в решающей игре в японском городе Фукуоке британке Хезер Уотсон, сообщает Prosports.kz.
Казахстанская теннисистка проиграла в решающей игре в японском городе Фукуоке британке Хезер Уотсон, сообщает Prosports.kz.
Британка одержала трудовую победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).
|Зарина Дияс
|Хезер Уотсон
|1
|Всего эйсов
|2
|3
|Всего двойных ошибок
|7
|73%
|Первые подачи (%)
|60%
|64%
|Процент очков, выигранных на 1-й подаче
|69%
|50%
|Процент очков, выигранных на 2-й подаче
|63%
|3
|Выиграно брейк-поинтов
|3
|0
|Победы в тай-брейках
|2
|34
|Набрано очков на приеме
|32
|78
|Набрано очков
|86
|12
|Выиграно геймов
|14
|4
|Макс. выигр. геймов подряд
|4
|6
|Макс. количество очков подряд
|6
|44
|Набрано очков на подаче
|54
|9
|Выиграно геймов на подаче
|9