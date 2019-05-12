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11:44 (мск), источник: Prosports.kz

Зарина Дияс не смогла выиграть в финале турнира ITF в Фукуоке

Казахстанская теннисистка проиграла в решающей игре в японском городе Фукуоке британке Хезер Уотсон, сообщает Prosports.kz.

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Источник: Reuters

Британка одержала трудовую победу в двух сетах со счетом 7:6 (7:1), 7:6 (7:4).

Зарина Дияс
Хезер Уотсон
1Всего эйсов2
3Всего двойных ошибок7
73%Первые подачи (%)60%
64%Процент очков, выигранных на 1-й подаче69%
50%Процент очков, выигранных на 2-й подаче63%
3Выиграно брейк-поинтов3
0Победы в тай-брейках2
34Набрано очков на приеме32
78Набрано очков86
12Выиграно геймов14
4Макс. выигр. геймов подряд4
6Макс. количество очков подряд6
44Набрано очков на подаче54
9Выиграно геймов на подаче9
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