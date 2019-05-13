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09:11 (мск), источник: ТАСС

Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

ТАСС, 13 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

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Источник: Reuters

В активе 22-летнего теннисиста 2720 очков. Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, остался на 14-й позиции (2625).

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Положение в лидирующей тройке не изменилось. Первое место занимает серб Новак Джокович, в воскресенье победивший на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер. Финалист турнира в Мадриде грек Стефанос Циципас поднялся с девятого на седьмое место.

Рейтинг ATP от 13 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12115 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5770;.

4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4845;.

5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4745;.

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3860;.

7 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3790;.

8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3755;.

9 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3145;.

10 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 3025…

13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2720;.

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

79 (86). Андрей Рублев (Россия) — 676.

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