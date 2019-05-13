Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в рейтинге ATP

В активе 22-летнего теннисиста 2720 очков. Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, остался на 14-й позиции (2625).

Медведев сыграет с Кирьосом на старте турнира в Риме, Хачанов — снова с Сонего

Положение в лидирующей тройке не изменилось. Первое место занимает серб Новак Джокович, в воскресенье победивший на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер. Финалист турнира в Мадриде грек Стефанос Циципас поднялся с девятого на седьмое место.