Хачанов и Медведев сохранили свои позиции в рейтинге ATP
ТАСС, 13 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 13 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации
В активе 22-летнего теннисиста 2720 очков. Другой россиянин, 23-летний Даниил Медведев, остался на 14-й позиции (2625).
Положение в лидирующей тройке не изменилось. Первое место занимает серб Новак Джокович, в воскресенье победивший на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим — швейцарец Роджер Федерер. Финалист турнира в Мадриде грек Стефанос Циципас поднялся с девятого на седьмое место.
Рейтинг ATP от 13 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12115 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5770;.
4 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4845;.
5 (4). Александр Зверев (Германия) — 4745;.
6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 3860;.
7 (9). Стефанос Циципас (Греция) — 3790;.
8 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3755;.
9 (8).
10 (11). Марин Чилич (Хорватия) — 3025…
13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2720;.
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
79 (86). Андрей Рублев (Россия) — 676.