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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисисты стали победителями закрытого чемпионата Азии среди юниоров в Ташкенте

В Ташкенте завершился международный турнир по теннису среди юниоров в возрасте до 14 лет ITF Development Championships 2019. Молодые казахстанские теннисисты Максим Батютенко из Караганды и Сандугаш Кенжибаева из Нур-Султана в упорной борьбе стали победителями этих престижных соревнований в одиночном разряде, сообщает пресс-служба ФТК.

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Батютенко во втором круге выбил из борьбы первого сеянного турнира Х. Менона (Малайзия) со счетом 6:0, 6:3. В полуфинале он встречался с корейцем Жангиом Ким, который уступил нашему теннисисту со счетом 4:6, 4:6. В борьбе за первое место в турнире Батютенко сразился со второй ракеткой турнира таиландцем С. Саеоуи и выиграл со счетом 6:4, 6:1.

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Среди девочек турнир выиграла также наша соотечественница, которая в полуфинальной встрече обыграла кореянку Сеин Мионг со счетом 6:1, 6:2. В финале соревнований Сандугаш сыграла с Пари Сингх из Индии и победила с исходом 6:4, 6:3.

Оба молодых теннисиста за победу в этом чемпионате получили грант от Международной федерации тенниса (ITF) на поездку уже этим летом в Европу для участия в турнирах европейской серии высшей категории.

Помимо этого Максим Батютенко и Ерасыл Ердилда дошли до полуфинала в парных выступлениях и стали обладателями третьего места в данной категории. Ребята уступили лишь корейско-таиландской паре Жангиом Ким и Супхават Саеоуи о счетом 6:4, 6:2.

Вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев отметил, что такие результаты молодых теннисистов говорят о хороших перспективах казахстанского тенниса и свидетельствуют о достаточно высоком уровне его развития в нашей стране.

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