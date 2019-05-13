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14:26 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович не вышла во 2-й круг теннисного турнира в Риме

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (32-й номер мирового рейтинга) проиграла на старте турнира в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

В поединке 1/32 финала Александра Саснович уступила словачке Доминике Цибулковой (33) в двух сетах — 2:6, 3:6.

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Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Позже Виктория Азаренко (51) встретится с китайской теннисисткой Чжан Шуай (48).

Соперницей Арины Соболенко (10) будет француженка Ализе Корне (53).

Турнир на грунтовых кортах итальянской столицы завершится 19 мая.

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