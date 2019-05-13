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13 мая, источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Риме

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA) победно стартовала на турнире категории «Премьер» в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в матче первого раунда белоруска уверенно переиграла китайскую теннисистку Чжан Шуай (48) — 6:2, 6:1. Во втором круге Виктоия Азаренко встретится с украинкой Элиной Свитолиной (6).

Ранее еще одна белоруска Александра Саснович (32) уступила словачке Доминике Цибулковой (33) в двух сетах — 2:6, 3:6.

Завтра соперницей Арины Соболенко (10) будет француженка Ализе Корне (53).

Турнир на открытых грунтовых кортах итальянской столицы с призовым фондом $3,4 млн завершится 19 мая.

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