Владимир Игнатик стартует со второго круга «Челленджера» в Самарканде

Источник: AP 2019

Белорус, занимающий 225-е место в мировом рейтинге, посеян под 6-м номером и начнет выступление со второго раунда. Его соперником будет бразильский теннисист Тьяго Сейбот Вилд (365-й номер рейтинга АТР), который в 1/32 финала обыграл индийца Арджуна Кадхе (399) — 6:0, 6:3.

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На женском турнире категории «Премьер» в Риме на корт сегодня выйдут 4 белорусские теннисистки. Десятая ракетка планеты Арина Соболенко в поединке первого раунда одиночного разряда встретится с француженкой Ализе Корне (53). Виктория Азаренко (51) в 1/16 финала будет соперничать с украинкой Элиной Свитолиной (6). Накануне, в первом круге Виктория Азаренко без особых проблем взяла верх над китайской теннисисткой Чжан Шуай (48) — 6:2, 6:1.