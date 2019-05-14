Арина Соболенко проиграла в 1/32 финала теннисного турнира в Риме

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Сегодняшний поединок 1/32 финала с француженкой Ализе Корне (53-й номер рейтинга WTA) белорусская теннисистка начала крайне неудачно, уступив первый сет почти без борьбы — 1:6. Во второй партии Арина Соболенко выигрывала 3:1, 4:3, но в итоге не смогла добиться успеха, уступив 4:6.

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Вечером Виктория Азаренко (51) в матче 1/16 финала сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (6). В первом круге Виктория Азаренко взяла верх над китаянкой Чжан Шуай (48) — 6:2, 6:1.

В первом раунде парного разряда Лидия Морозова и японка Сюко Аояма встретятся с американо-российским дуэтом Кейтлин Кристиан / Александра Панова. Александра Саснович и украинка Леся Цуренко сыграют с итальянской парой Анастасия Гримальска / Джорджия Маркетти.