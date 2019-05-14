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14 мая, источник: Спорт РИА Новости

Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Риме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет более 3,1 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Павлюченкова во вторник уступила гречанке Марии Саккари, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.

Саккари в матче за выход в третий круг турнира сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (14-й номер посева).

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