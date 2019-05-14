Павлюченкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Риме
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет более 3,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла в первом круге теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет более 3,1 миллиона долларов.
Павлюченкова во вторник уступила гречанке Марии Саккари, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счетом 1:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты.
Саккари в матче за выход в третий круг турнира сыграет с эстонкой Анетт Контавейт (14-й номер посева).