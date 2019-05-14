Медведев проиграл Кирьосу в первом раунде «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не вышел во второй круг теннисного турнира «Мастерса» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не вышел во второй круг теннисного турнира «Мастерса» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
В первом раунде Медведев (12-й сеяный) за 1 час 34 минуты проиграл австралийцу Нику Кирьосу со счетом 3:6, 6:3, 3:6.
Следующим соперником Кирьоса будет норвежец Каспер Рууд.