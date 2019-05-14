Медведев проиграл Кирьосу в первом раунде «Мастерса» в Риме

Медведев проиграл Кирьосу в первом раунде «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев не вышел во второй круг теннисного турнира «Мастерса» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.