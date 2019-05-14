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14 мая, источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс снялась с турнира в Риме из-за травмы колена

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американка Серена Уильямс из-за травмы левого колена снялась с турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов, сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

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Источник: AP 2019

Серена Уильямс, получившая десятый номер посева, должна была встретиться во втором круге со своей сестрой Винус, которая в итоге вышла в третий раунд турнира без борьбы.

«Мне пришлось сняться с турнира в Риме из-за боли в левом колене. Я буду скучать по болельщикам и соревнованиям на одном из моих любимых турниров, — сказала Серена. — Я сосредоточусь на реабилитации, с нетерпением жду встречи с вами на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Риме в следующем году».

Винус Уильямс в следующем круге сыграет с победительницей противостояния Йоханна Конта (Великобритания) — Слоан Стивенс (США, 7-й номер посева).

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