Серена Уильямс снялась с турнира в Риме из-за травмы колена
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американка Серена Уильямс
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Американка Серена Уильямс
Серена Уильямс, получившая десятый номер посева, должна была встретиться во втором круге со своей сестрой Винус, которая в итоге вышла в третий раунд турнира без борьбы.
«Мне пришлось сняться с турнира в Риме
Винус Уильямс в следующем круге сыграет с победительницей противостояния Йоханна Конта (Великобритания) — Слоан Стивенс (США, 7-й номер посева).