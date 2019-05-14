Серена Уильямс снялась с турнира в Риме из-за травмы колена

Серена Уильямс, получившая десятый номер посева, должна была встретиться во втором круге со своей сестрой Винус, которая в итоге вышла в третий раунд турнира без борьбы.

«Мне пришлось сняться с турнира в Риме из-за боли в левом колене. Я буду скучать по болельщикам и соревнованиям на одном из моих любимых турниров, — сказала Серена. — Я сосредоточусь на реабилитации, с нетерпением жду встречи с вами на Открытом чемпионате Франции и на турнире в Риме в следующем году».