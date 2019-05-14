Саснович и Морозова вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Риме
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно провели матчи первого круга парного разряда на турнире категории «Премьер» в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно провели матчи первого круга парного разряда на турнире категории «Премьер» в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидия Морозова и японка Сюко Аояма переиграли
В одиночном разряде из белорусок осталась только Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA), которая в 1/16 финала встречается с шестой ракеткой планеты Элиной Свитолиной из Украины.