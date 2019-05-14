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14 мая, источник: БЕЛТА

Саснович и Морозова вышли в 1/8 финала парного разряда турнира в Риме

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки успешно провели матчи первого круга парного разряда на турнире категории «Премьер» в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лидия Морозова и японка Сюко Аояма переиграли американо-российский дуэт Кейтлин Кристиан / Александра Панова — 6:3, 6:4. Александра Саснович и украинка Леся Цуренко оказались сильнее итальянской пары Анастасия Гримальска / Джорджия Маркетти — 7:6 (7:4), 7:5.

В одиночном разряде из белорусок осталась только Виктория Азаренко (51-й номер рейтинга WTA), которая в 1/16 финала встречается с шестой ракеткой планеты Элиной Свитолиной из Украины.

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