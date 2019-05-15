Азаренко одолела Свитолину и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Белоруска Виктория Азаренко пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Белоруска Виктория Азаренко пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
Азаренко, получившая от организаторов wild card, во втором раунде обыграла украинку Элину Свитолину (5-й номер посева) со счетом 4:6, 6:1, 7:5. Матч продолжался 2 часа 17 минут.
В следующем круге Азаренко сыграет с победительницей встречи Гарбинье Мугуруса (Испания) — Даниэль Коллинз (США).