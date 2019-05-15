Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Канада
Франция
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Австрия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Финляндия
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Чехия
Латвия
Хоккей. НХЛ
17.05
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис БлюзОТ4
Сан-Хосе Шаркс5
Все события
Фоторепортажи
12Страшный конец сказки «Аякса»
23Улыбки Овечкина, Ковальчука и Воробьева, серьезный Малкин
15 мая, источник: Спорт РИА Новости

Азаренко одолела Свитолину и вышла в третий круг теннисного турнира в Риме

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Белоруска Виктория Азаренко пробилась в третий круг теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.

Наверх
Источник: Reuters

Азаренко, получившая от организаторов wild card, во втором раунде обыграла украинку Элину Свитолину (5-й номер посева) со счетом 4:6, 6:1, 7:5. Матч продолжался 2 часа 17 минут.

В следующем круге Азаренко сыграет с победительницей встречи Гарбинье Мугуруса (Испания) — Даниэль Коллинз (США).

 Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Шнуров высказался по приговору Кокорину и Мамаеву
«Избиение» итальянцев. Чем жила Братислава в шестой день ЧМ
Словаков кто-то проклял. Вели в концовке, но проиграли матч
Русские подняли клуб НХЛ на камбэк. А потом их прибили судьи
5 важных трансферов лета, о которых стало известно уже сейчас
Бердыев объявил об уходе с поста главного тренера «Рубина»
«Фенербахче» интересуется форвардом «Спартака»
Корнеев: «Зенит» вел переговоры о переходе с Суаресом и Дибалой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь