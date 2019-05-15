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15 мая, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов проиграл в 1/16 финала турнира в Самарканде

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов (158-й номер рейтинга АТР) не сумел выйти в 1/8 финала турнира серии «Челленджер» в узбекском Самарканде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня белорус играл с представителем Казахстана Дмитрием Попко (359) и уступил в двух партиях — 3:6, 6:7 (1:7). В поединке за попадание в четвертьфинал соперником Дмитрия Попко будет индийский теннисист Сумит Нагал (305). Еще один белорусский теннисист Владимир Игнатик (225) накануне пробился в 1/8 финала, победив бразильца Тьяго Сейбота Вилда (365) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:2.

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В парном разряде белорус Андрей Василевский и португалец Гонсалу Оливейра вышли в четвертьфинал, где встретятся с американско-аргентинским тандемом Улисс Бланш / Ренцо Оливо.

На крупном женском турнире в Риме из белорусок сегодня сыграет только Виктория Азаренко, которая вместе с австралийкой Эшли Барти проведет стартовый матч парного разряда против австралийско-японского дуэта Джессика Мур / Мию Като. Еще две белорусские теннисистки победно провели первые матчи парного разряда и в 1/8 финала будут соперничать между собой — Александра Саснович и украинка Леся Цуренко сыграют против Арины Соболенко и бельгийки Элизе Мертенс. Белорусско-японский тандем Лидия Морозова / Сюко Аояма встретится с канадско-китайской парой Габриэла Дабровски / Ифань Сюй.

В одиночном разряде соревнований в итальянской столице Виктория Азаренко (51) вышла в 1/8 финала, где сыграет с победительницей сегодняшнего матча между испанкой Гарбинье Мугурусой (19) и американкой Даниэль Коллинз (30).

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