Шарапова не примет участия в Roland Garros
ТАСС, 15 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом спортсменка сообщила в среду в Instagram сторис.
ТАСС, 15 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом спортсменка сообщила в среду в Instagram сторис.
Отмечается, что 32-летняя россиянка пропустит турнир
Шарапова, которая занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в том числе двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции, всего в ее активе 39 побед на турнирах WTA.
Roland Garros пройдет в Париже с 20 мая по 9 июня.