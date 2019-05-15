Шарапова не примет участия в Roland Garros

Отмечается, что 32-летняя россиянка пропустит турнир из-за травмы правого плеча. Ранее она из-за повреждения не выступила на турнире в Риме. Последний раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Позднее спортсменка снялась с турнира из-за повреждения.