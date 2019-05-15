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15 мая, источник: ТАСС

Шарапова не примет участия в Roland Garros

ТАСС, 15 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова не выступит на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом спортсменка сообщила в среду в Instagram сторис.

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Отмечается, что 32-летняя россиянка пропустит турнир из-за травмы правого плеча. Ранее она из-за повреждения не выступила на турнире в Риме. Последний раз Шарапова выходила на корт в конце января на турнире в Санкт-Петербурге, где в первом круге обыграла австралийку Дарью Гаврилову. Позднее спортсменка снялась с турнира из-за повреждения.

Шарапова, которая занимает 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в том числе двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции, всего в ее активе 39 побед на турнирах WTA.

Roland Garros пройдет в Париже с 20 мая по 9 июня.

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