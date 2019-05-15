Кирьос: Меня тошнит от Джоковича

Источник: AFP 2019

«Я чувствую, что у Джоковича больная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований меня может стошнить.

Что касается результатов, то Джокович невероятен, один из величайших чемпионов, которых мы когда-либо видели. Я думаю, что он обгонит Федерера по числу выигранных «Больших шлемов». Но не забывайте, что мы говорим о парне, который однажды снялся с Открытого чемпионата Австралии, потому что было слишком жарко. Независимо от того, сколько Джокович выиграет «Больших шлемов», величайшим он для меня никогда не будет.