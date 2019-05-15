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15 мая, источник: Чемпионат.com

Кирьос: Меня тошнит от Джоковича

Австралийский теннисист Ник Кирьос крайне нелицеприятно отозвался о первой ракетке планеты Новаке Джоковиче. Он рассказал, почему не переваривает его и назвал причины, которые не позволят сербу превзойти Роджера Федерера.

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Источник: AFP 2019

«Я чувствую, что у Джоковича больная одержимость быть любимым. Он просто хочет быть таким же, как Федерер, чтобы его любили так же. Я просто не перевариваю Джоковича. А от его празднований меня может стошнить.

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Что касается результатов, то Джокович невероятен, один из величайших чемпионов, которых мы когда-либо видели. Я думаю, что он обгонит Федерера по числу выигранных «Больших шлемов». Но не забывайте, что мы говорим о парне, который однажды снялся с Открытого чемпионата Австралии, потому что было слишком жарко. Независимо от того, сколько Джокович выиграет «Больших шлемов», величайшим он для меня никогда не будет.

Я играл с ним дважды. Мне жаль, но раз он не может победить меня, то ему не стать лучшим теннисистом всех времен. Посмотрите, сколько я тренируюсь и вкладываю усилий. Это ноль по сравнению с ним", — приводит слова Кирьоса Metro.

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