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15:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

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Источник: AP 2019

Во втором круге Федерер, посеянный под 3-м номером, обыграл португальца Жуана Соузу со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут. Следующим соперником Федерера станет хорват Борна Чорич (13-й номер посева).

В другом матче второго круга японец Кэй Нисикори (6) за 1 час 12 минут обыграл американца Тейлора Фрица со счетом 6:2, 6:4. В третьем круге Нисикори встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.

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