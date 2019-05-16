Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме

Во втором круге Федерер, посеянный под 3-м номером, обыграл португальца Жуана Соузу со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут. Следующим соперником Федерера станет хорват Борна Чорич (13-й номер посева).

В другом матче второго круга японец Кэй Нисикори (6) за 1 час 12 минут обыграл американца Тейлора Фрица со счетом 6:2, 6:4. В третьем круге Нисикори встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом.