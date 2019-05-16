Кирьосу засчитано техническое поражение за неспортивное поведение на турнире ATP в Риме

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В третьем сете матча с норвежцем Каспером Руудом при счете 3:6, 7:6 (7:5), 1:1 после проигранного розыгрыша Кирьос обратился к судье матча, после чего ударил ракеткой об землю. 24-летний теннисист продолжил споры с арбитром, бросил на корт стул, затем собрал вещи и удалился. Позднее ему было засчитано техническое поражение.

В первом круге турнира в Риме Кирьос обыграл россиянина Даниила Медведева (6:3, 3:6, 6:3). В том матче Кирьос также отметился неспортивной выходкой, во время розыгрыша в третьем сете он повернулся задом к Медведеву и наклонился, когда 23-летний россиянин готовился нанести результативный удар. Также во время матча он получил предупреждение от судьи за выбитый с корта мяч.

В рейтинге ATP австралиец занимает 36-е место, в его активе пять побед на турнирах ATP в одиночном разряде. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Уимблдона (2014 год) и Открытого чемпионата Австралии (2015).