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00:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Дель Потро во время матча по-джентельменски помог девочке, подающей мячи

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (7) совершил красивый поступок во время матча третьего круга «Мастерса» в Риме (Италия) с норвежцем Каспером Руудом, который закончился победой аргентинца со счётом 6:4, 6:4.

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Источник: РИА "Новости"

После одного из розыгрышей мяч ушёл за пределы площадки и приземлился в листву за кортом. Высота, на которой он застрял, оказалась слишком большой для девочки, подающей мячи. Она посмотрела на дель Потро, который уже собирался разворачиваться и продолжать поединок, но периферическим зрением заметил её и пришёл на помощь. Для аргентинского теннисиста, рост которого составляет 1 метр 98 сантиметров, не составило никакого труда достать девочке мяч.

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