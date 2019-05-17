Дель Потро во время матча по-джентельменски помог девочке, подающей мячи

После одного из розыгрышей мяч ушёл за пределы площадки и приземлился в листву за кортом. Высота, на которой он застрял, оказалась слишком большой для девочки, подающей мячи. Она посмотрела на дель Потро, который уже собирался разворачиваться и продолжать поединок, но периферическим зрением заметил её и пришёл на помощь. Для аргентинского теннисиста, рост которого составляет 1 метр 98 сантиметров, не составило никакого труда достать девочке мяч.