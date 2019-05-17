Саснович и Цуренко вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Риме

В матче 1/8 финала они переиграли белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс — 6:3, 6:2. В игре за выход в полуфинал Александра Саснович и Леся Цуренко могут встретится с белорусско-австралийским дуэтом Виктория Азаренко / Эшли Барти, если он победит чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.