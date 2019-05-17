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01:13 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович и Цуренко вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Риме

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович и украинка Леся Цуренко пробились в четвертьфинал парного разряда турнира в Риме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

В матче 1/8 финала они переиграли белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс — 6:3, 6:2. В игре за выход в полуфинал Александра Саснович и Леся Цуренко могут встретится с белорусско-австралийским дуэтом Виктория Азаренко / Эшли Барти, если он победит чешку Барбору Стрыцову и Се Шувэй из Китайского Тайбэя.

Белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют в четвертьфинале с чешскими теннисистками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.

В четвертьфинале одиночного разряда Виктория Азаренко (51-й номер мирового рейтинга) будет играть с чешкой Каролиной Плишковой (7).

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