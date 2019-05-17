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08:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Циципас победил Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Риме

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас шагнул в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Циципас, получивший от организаторов восьмой номер посева, в матче третьего раунда переиграл итальянца Фабио Фоньини (10) — 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 12 минут.

В четвертьфинале Циципасу будет противостоять швейцарец Роджер Федерер (третий сеяный).

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