Циципас победил Фоньини и вышел в четвертьфинал турнира в Риме
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас шагнул в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас шагнул в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Циципас, получивший от организаторов восьмой номер посева, в матче третьего раунда переиграл итальянца Фабио Фоньини (10) — 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 12 минут.
В четвертьфинале Циципасу будет противостоять швейцарец Роджер Федерер (третий сеяный).