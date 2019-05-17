Роджер Федерер снялся с турнира ATP в Риме из-за травмы

Федерер должен был сыграть в четвертьфинальном матче с греком Стефаносом Циципасом, который посеян под восьмым номером на турнире. Таким образом, Циципас прошел в полуфинал, где встретится с победителем матча между испанцами Фернандо Вердаско и Рафаэлем Надалем (2-й номер посева).

Федереру принадлежит рекорд по числу выигранных турниров серии Большого шлема — 20. Швейцарец шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, один раз — Открытый чемпионат Франции, восемь раз — Уимблдон (рекорд) и пять раз — Открытый чемпионат США. Также он выигрывал золото Олимпийских игр 2008 года в парном разряде, серебро Олимпиады-2012 в одиночном. На счету Федерера 100 побед на турнирах АТР.