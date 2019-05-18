Джокович вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Серб Новак Джокович пробился в полуфинал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Первая ракетка мира Джокович в полуфинале за три часа одну минуту победил аргентинца Хуана Мартина дель Потро (7-й сеяный) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4. Счет личных встреч стал 16−4 в пользу Новака.
Соперником серба в полуфинале будет другой представитель Аргентины Диего Шварцман.