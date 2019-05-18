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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Британка Йоханна Конта вышла в финал теннисного турнира в Риме

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британка Йоханна Конта вышла в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.

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Конта в полуфинале обыграла посеянную под 9-м номером голландку Кики Бертенс — 5:7, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 49 минут.

В финале соперницей Конты станет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой (4-й номер посева) и гречанкой Марией Саккари.

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