Британка Йоханна Конта вышла в финал теннисного турнира в Риме
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британка Йоханна Конта вышла в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британка Йоханна Конта вышла в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
Конта в полуфинале обыграла посеянную под 9-м номером голландку Кики Бертенс — 5:7, 7:5, 6:2. Матч продолжался 2 часа 49 минут.
В финале соперницей Конты станет победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой (4-й номер посева) и гречанкой Марией Саккари.