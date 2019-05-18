Надаль обыграл Циципаса и вышел в финал «Мастерса» в Риме
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Испанец Рафаэль Надаль вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
В полуфинале Надаль, посеянный под 2-м номером, обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса (8-й номер посева) — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 42 минуты.
В финале Надаль сыграет с победителем встречи между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и аргентинцем Диего Шварцманом.