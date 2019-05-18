Каролина Плишкова стала второй финалисткой турнира в Риме
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова вышла в финал теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
В полуфинале Плишкова (4-й номер посева) обыграла гречанку Марию Саккари — 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 28 минут.
В финале соперницей Плишковой станет британка Йоханна Конта.