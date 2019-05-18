Джокович вышел в финал «Мастерса» в Риме и сыграет с Надалем
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Серб Новак Джокович стал финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Серб Новак Джокович стал финалистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Первая ракетка мира Джокович обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. На корте соперники провели 2 часа 32 минуты.
В финале Джокович сыграет со вторым номером посева испанцем Рафаэлем Надалем.