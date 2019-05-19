Каролина Плишкова победила на теннисном турнире в Риме
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова одержала победу на теннисном турнире в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова одержала победу на теннисном турнире в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.
В финале Плишкова (4-й номер посева) обыграла британку Йоханну Конту — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.
Плишкова завоевала свой 13-й титул WTA в одиночном разряде.