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19 мая, источник: Спорт РИА Новости

Каролина Плишкова победила на теннисном турнире в Риме

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Чешка Каролина Плишкова одержала победу на теннисном турнире в Риме, призовой фонд которого превышает 3,1 миллиона долларов.

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Источник: Reuters

В финале Плишкова (4-й номер посева) обыграла британку Йоханну Конту — 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 25 минут.

Плишкова завоевала свой 13-й титул WTA в одиночном разряде.

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