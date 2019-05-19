Рафаэль Надаль стал победителем теннисного турнира в Риме

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Встреча завершилась со счетом 6:0, 4:6, 6:1 в пользу 32-летнего испанца, который занимает второе место в рейтинге ATP. 31-летний Джокович занимает первое место в рейтинге.

Надаль также одержал победу на турнире в Риме в прошлом году. Надаль выигрывал турнир рекордное число раз — девять.

Испанец завоевал 34-й титул ATP в карьере. Он является 17-кратным победителем турниров серии Большого шлема, двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2016).