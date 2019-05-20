Виктория Азаренко поднялась на 44-е место, Арина Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад Виктория Азаренко занимала 51-ю позицию, а после выхода в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в Риме поднялась на 7 ступенек, имея 1260 очков. Арина Соболенко неудачно выступила в Риме и потеряла место в первой десятке мирового рейтинга. Сейчас она на 11-м месте, имея 3500 очков. Александра Саснович занимает 32-ю позицию (1550 очков), Вера Лапко находится на 101-й строке (616).
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Наоми Осака (Япония) — 6486 очков,
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5685,
3. Симона Халеп (Румыния) — 5533,
4. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5405,
5. Ангелика Кербер (Германия) — 5095,
6. Петра Квитова (Чехия) — 5055,
7. Слоан Стивенс (США) — 4552,
8. Эшли Барти (Австралия) — 4430,
9. Элина Свитолина (Украина) — 3967,
10. Серена Уильямс (США) — 3521.