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09:53 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко поднялась на 44-е место, Арина Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко поднялась на 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2019

Неделю назад Виктория Азаренко занимала 51-ю позицию, а после выхода в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в Риме поднялась на 7 ступенек, имея 1260 очков. Арина Соболенко неудачно выступила в Риме и потеряла место в первой десятке мирового рейтинга. Сейчас она на 11-м месте, имея 3500 очков. Александра Саснович занимает 32-ю позицию (1550 очков), Вера Лапко находится на 101-й строке (616).

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Первая десятка рейтинга WTA:

1. Наоми Осака (Япония) — 6486 очков,

2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5685,

3. Симона Халеп (Румыния) — 5533,

4. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5405,

5. Ангелика Кербер (Германия) — 5095,

6. Петра Квитова (Чехия) — 5055,

7. Слоан Стивенс (США) — 4552,

8. Эшли Барти (Австралия) — 4430,

9. Элина Свитолина (Украина) — 3967,

10. Серена Уильямс (США) — 3521.

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