Виктория Азаренко поднялась на 44-е место, Арина Соболенко покинула топ-10 рейтинга WTA

Неделю назад Виктория Азаренко занимала 51-ю позицию, а после выхода в четвертьфинал турнира категории «Премьер» в Риме поднялась на 7 ступенек, имея 1260 очков. Арина Соболенко неудачно выступила в Риме и потеряла место в первой десятке мирового рейтинга. Сейчас она на 11-м месте, имея 3500 очков. Александра Саснович занимает 32-ю позицию (1550 очков), Вера Лапко находится на 101-й строке (616).