Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Франция
Великобритания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:15
Швеция
Латвия
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Анжи
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Канада
Дания
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
21:15
Австрия
Италия
Футбол. Зарубежный
21:30
Лацио
Болонья
Все события
Фоторепортажи
16Сборная России обыграла чехов
19Дзюба с семьей, Заболотный на руках игроков, «Зенит» — чемпион!
10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге АТР

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: Reuters

Хачанов на прошлой неделе дошел до третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме и сейчас занимает 12-е место в рейтинге. Другой представитель России Даниил Медведев остается на 14-й строчке.

Полуфиналист турнира в Риме грек Стефанос Циципас переместился с седьмой на шестую позицию. Лидерство сохраняет серб Новак Джокович, который в финале римского «Мастерса» уступил испанцу Рафаэлю Надалю (второй в рейтинге), швейцарец Роджер Федерер замыкает тройку лучших.

Читайте также
Российский теннисист Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге ATP

Рейтинг АТР, версия от 20 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12355 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) -5950,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4845,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4155,

6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4080,

7 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 3860,

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745,

9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235,

10 (11). Джон Изнер (США) — 2940…

12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2800…

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…

76 (79). Андрей Рублев (Россия) — 696.

 Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Шнуров высказался по приговору Кокорину и Мамаеву
Россия продолжает побеждать, определены 6 четвертьфиналистов ЧМХ
«Адски крутая команда»: как Россия обыграла Швейцарию
«Барселона» завершила сезон с рекордным отрывом от «Реала»
Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции
3 очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» разгромить «Сан-Хосе» в КС
Арбитр умер после остановки сердца в чемпионате Боливии
«Томь» взяла бронзу, Черышеву нужна одна победа: обзор тура ФНЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь