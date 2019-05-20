Хачанов поднялся на 12-е место в рейтинге АТР
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Хачанов на прошлой неделе дошел до третьего круга турнира серии «Мастерс» в Риме и сейчас занимает 12-е место в рейтинге. Другой представитель России Даниил Медведев остается на 14-й строчке.
Полуфиналист турнира в Риме грек Стефанос Циципас переместился с седьмой на шестую позицию. Лидерство сохраняет серб Новак Джокович, который в финале римского «Мастерса» уступил испанцу Рафаэлю Надалю (второй в рейтинге), швейцарец Роджер Федерер замыкает тройку лучших.
Рейтинг АТР, версия от 20 мая:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12355 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) -5950,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4845,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4155,
6 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4080,
7 (6). Кэй Нисикори (Япония) — 3860,
8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3745,
9 (9). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 3235,
10 (11). Джон Изнер (США) — 2940…
12 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2800…
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2625…
76 (79). Андрей Рублев (Россия) — 696.