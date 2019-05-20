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12:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Плишкова стала второй в Чемпионской гонке WTA после победы в Риме

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Представительница Чехии Каролина Плишкова поднялась на вторую позицию в Чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на турнире в Риме, сообщается на официальном сайте WTA.

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Источник: Reuters

Плишкова в финале турнира обыграла британку Йоханну Конту и шагнула в Гонке на одну строчку вверх, потеснив японку Наоми Осаку. Других изменений в первой десятке не произошло.

Конта взлетела на 25 позиций и стала 13-й, лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, потерявшая четыре места и занимающая 28-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA, версия от 20 мая:

1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525 очков,

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271,

3 (2). Наоми Осака (Япония) — 2961,

4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711,

5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289,

6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175,

7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897,

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,

9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 1620,

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377…

13 (38). Йоханна Конта (Великобритания) — 1128…

28 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708…

43 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 541…

48 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 499…

53 (51). Виталия Дьяченко (Россия) — 452…

58 (54). Вера Звонарева (Россия) — 425…

70 (90). Анна Блинкова (Россия) — 385…

74 (101). Дарья Касаткина (Россия) — 372…

79 (75). Мария Шарапова (Россия) — 355…

86 (84). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336…

89 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.

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