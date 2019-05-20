Плишкова стала второй в Чемпионской гонке WTA после победы в Риме

Плишкова в финале турнира обыграла британку Йоханну Конту и шагнула в Гонке на одну строчку вверх, потеснив японку Наоми Осаку. Других изменений в первой десятке не произошло.
Конта взлетела на 25 позиций и стала 13-й, лучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, потерявшая четыре места и занимающая 28-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 20 мая:
1 (1). Петра Квитова (Чехия) — 3525 очков,
2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 3271,
3 (2). Наоми Осака (Япония) — 2961,
4 (4). Кики Бертенс (Нидерланды) — 2711,
5 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2289,
6 (6). Эшли Барти (Австралия) — 2175,
7 (7). Симона Халеп (Румыния) — 1897,
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 1757,
9 (9). Ангелика Кербер (Германия) — 1620,
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 1377…
13 (38). Йоханна Конта (Великобритания) — 1128…
28 (24). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 708…
43 (41). Екатерина Александрова (Россия) — 541…
48 (44). Вероника Кудерметова (Россия) — 499…
53 (51). Виталия Дьяченко (Россия) — 452…
58 (54). Вера Звонарева (Россия) — 425…
70 (90). Анна Блинкова (Россия) — 385…
74 (101). Дарья Касаткина (Россия) — 372…
79 (75). Мария Шарапова (Россия) — 355…
86 (84). Наталья Вихлянцева (Россия) — 336…
89 (83). Маргарита Гаспарян (Россия) — 334.